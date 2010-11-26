Мед может привести к гипертонии и болезням почек

Принято считать, что обычный сахар (сахароза) чрезвычайно вреден для здоровья человека. Однако, казалось бы безвредная, фруктоза также представляет серьезную опасность. Ее чрезмерное количество в рационе грозит развитием гипертонии, диабета, ожирения и хронического заболевания почек, предупреждают американские эксперты из Университета Колорадо.

Диетическая фруктоза чрезвычайно распространена во фруктах, меде, некоторых подслащенных продуктах питания. Зачастую фруктоза идет в паре с сахарозой, дисахаридом, содержащим 50% фруктозы и 50% глюкозы. Также у ученых вызывает тревогу потребление кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Согласно их подсчетам, с 1970-х годов, когда данный сироп поступил в продажу в США, уровень потребления фруктозы и ожирения населения заметно вырос.

Более того, ранее уже была доказана связь между повышенным потреблением фруктозы и метаболическим синдромом. Как подчеркивают эксперты, многие люди могут даже не догадываться о том, что у них развивается гипертония, заболевание почек, сердечно-сосудистые недуги, ведь во многих продуктах фруктоза уже добавлена. Исследователи призывают сократить количество фруктозы в рационе и внимательнее обращать внимание на состав приобретаемых продуктов.

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