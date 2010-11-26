Стало известно какой будет зима в Украине

По словам начальника Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды, в этом году погода зимой будет чрезвычайно переменчивой.

Как отметил синоптик, точных прогнозов изменения состояния атмосферы не существует, но учитывая тенденции, которые наблюдаются в течение последнего десятилетия, следует ожидать крайне переменчивой, но достаточно теплой зимы.

При этом Кульбида подчеркнул, что будут и сильные похолодания, хотя, скорее всего, непродолжительные. Вместе с тем вероятность рекордно низких температур минимальна.

В то же время в начале зимы в Украине будут происходить чрезвычайно переменчивые атмосферные процессы, поэтому дождливая погода будет перемежаться снегом и морозами.

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