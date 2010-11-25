Завтра пройдут дожди

Завтра в некоторых регионах Украины пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 26 ноября облачная погода с прояснениями. Ночью в восточных областях, днем в Украине, кроме западных и северных областей, небольшие дожди, в южной части умеренные, в Крыму сильные дожди; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° морозу, днем 0-5° тепла; в южных и восточных областях ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла; в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 10-15°. В Карпатах небольшой мокрый снег; температура ночью 5-10° мороза, днем около 0°.

В Киевской области завтра облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° морозу, днем 0-5° тепла.

В столице - облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.