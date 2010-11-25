В Украине мужья начали чаще бить своих жен

Министерство по делам семьи, молодежи отмечает рост количества обращений о насилии в семье в 2010 году по сравнению с предыдущими годами.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль Сафиуллин.

«За 9 месяцев текущего года поступило обращений о наличии насилия в семье в нашей стране 82 560. Из них более 74 тыс. обращений – от женщин, около 7 600 – от мужчин, и около 700 – по отношению к детям», – сказал он.

При этом он добавил, что за весь 2009 год количество таких обращений о насилии в семье составляло около 79 тыс., а за 2008 – около 71 тыс.

В то же время министр подчеркнул, что приведенные цифры не могут дать общую картину по насилию в семье, поскольку во многих семьях эта проблема замалчивается.

Министр отметил, что статистика свидетельствует о том, что от насилия в семье в значительной степени страдают женщины.

«Женщины являются наиболее уязвимыми, и случаев насилия по отношению к ним значительно больше... К сожалению, мы вынуждены констатировать, что насилие у нас в обществе имеет мужское лицо», – сказал Сафиуллин.

tsn.ua