Узнай правду о «Персене», «Иммунале» и «АЦЦ»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 50 тыс. грн компанию «Sandoz Pharmaceuticals d.d.» (Республика Словения) за распространение неправдивой рекламы лекарственного средства «КларитроСандоз XL», что вводило граждан в заблуждение.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Как установил комитет, в рекламной открытке «КларитроСандоз XL» речь шла о том, что только этот препарат содержит в своем составе антибиотик-макролид кларитомицин, тогда как такое действующее вещество является составляющей 62 зарегистрированных в Украине лекарственных средств.

Кроме того, АМКУ обязал фармацевтическую компанию прекратить распространение неполных и неточных сведений в рекламе лекарств «КларитроСандоз», «Персен», «Иммунал» и «АЦЦ».

В частности, как сообщают в комитете, «КларитроСандоз» рекламировался как препарат с «наиболее сбалансированным спектром антибактериального действия, отсутствием взаимодействия с пищей, быстрым противовоспалительным эффектом» и т. п. Однако эти свойства присущи антибиотику кларитомицину, который также входит в состав других лекарственных средств.

В пресс-службе отметили, что препараты «Персен» и «Иммунал» компания позиционировала в рекламе как безопасные в применении взрослыми и детьми, хотя лекарства содержат ряд предостережений и имеют побочные действия. Например, «Персен» в капсулах противопоказан детям до 12 лет, средство в таблетках дети от 3 до 12 лет могут принимать только под наблюдением врача. «Иммунал» в таблетках запрещено употреблять детям до 4 лет, а в каплях – детям до 6 лет.

В рекламе лекарственного средства «АЦЦ» распространялось утверждение: «Для быстрого лечения кашля у взрослых и детей». На самом же деле препарат является мукалтичным средством и используется для облегчения разжижения мокроты.

Компания «Sandoz Pharmaceuticals d.d.» согласилась с выводами комитета, обязалась прекратить распространение подобной рекламы и уплатить штраф в государственный бюджет. Изъять остатки рекламной продукции компания должна до конца этого года.