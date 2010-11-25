В Украине пройдет 16-дневная кампания против гендерного насилия

Украина присоединяется к кампании борьбы против гендерного насилия «Шестнадцать дней против насилия».

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН.

По его словам, «Украина ежегодно присоединяется к кампании борьбы против гендерного насилия «Шестнадцать дней против насилия», которая стартует завтра и проводится по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия по отношению к женщинам».

Р.САФИУЛЛИН подчеркнул, что по данным международных экспертов, ежегодно в Украине погибают от насилия приблизительно 1 тыс. женщин, во Франции в 2009 году- 141 женщина. По его словам, за 9 месяцев 2010 года поступило 82 тыс. 564 обращений о насилии в семье в нашей стране, из них 74 тыс. 563 обращения - от женщин, 7 тыс. 647 - от мужчин, а по отношению к детям было 714 случаев насилия.

При этом он сравнил с данными 2009 года, когда было зафиксировано 79 тыс. случаев, в 2008 - 71 тыс. По словам министра, женщины являются «наиболее уязвимыми в этом плане». «Насилие у нас в обществе имеет мужское лицо», - добавил он. По его словам, обсуждение этой проблемы не является популярным в обществе, «эту проблему принято у нас замалчивать, поэтому рост цифр свидетельствует не только о росте случаев насилия, но также о том, что эта проблема все больше обсуждается в обществе».

Р.САФИУЛЛИН подчеркнул, что часто работа направлена не на предотвращение насилия в семье, а уже на работу с проблемой, то есть как «пожарной команды». «Нам нужно усилить профилактическую работу, и с этой целью уже разработан законопроект об утверждении государственной социальной программы поддержки семьи и демографического развития до 2015 года», - добавил министр.

По его словам, в Украине сегодня отсутствуют специализированные учреждения, которые предоставляют помощь пострадавшим от насилия в семье, но есть целый ряд учреждений, приспособленных к оказанию услуг, пострадавшим - это 1 тыс. 893 центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также учреждения, где предоставляется помощь пострадавшим.

Министр по делам семьи, молодежи и спорта подчеркнул, что Украина - «одно из немногих государств, где проводится работа с насильниками». «Это является одним из эффективных средств борьбы с насилием», - добавил он.

Р.САФИУЛЛИН заявил, что треть украинских женщин, попадающих в травматологические отделения больниц, являются жертвами насилия в семье. По его словам, в течение одного года насилие в семьях становится причиной 100 тыс. дней пребывания на больничной койке, а 30% всех звонков в милицию касаются насилия в семье.

В свою очередь региональный координатор ООН Оливе АДАМ подчеркнул, что по оценкам ООН, каждая третья женщина в мире с большой вероятностью может или уже поддавалась избиению, принуждению к сексу, и одна из пяти женщин станет на протяжении жизни жертвой изнасилования или попытки изнасилования, торговли людьми или сексуальных домогательств. По его словам, «в мире женщины от 16 до 44 лет страдают от изнасилований и жестокости в семье чаще, чем от автомобильных аварий, рака, войн и малярии вместе взятых».

Председатель отдела политики, прессы и информации Представительства ЕС в Украине Золтан САЛАЙ подчеркнул, что в последние годы 14 млн. евро предоставлено в помощь Украине для решения проблем, связанный с этой тематикой. По его словам, эти деньги, опыт будут способствовать достижению прогресса в решении проблемы насилия в семье.

Директор Юридического департамента Международного женского правозащитного центра «Ла Страда» Маряна ЕВСЮКОВА подчеркнула, что сегодня в Украине действует «горячая линия» по вопросам предупреждения насилия в семье и защиты прав ребенка, куда могут обратиться люди, страдающие от насилия, или которые стали свидетелем насилия. По ее словам, она работает каждый день, кроме воскресенья, с 09 до 20.00. Звонки бесплатные по номеру: 0800500335. По ее словам, может быть представлена информационная и психологическая поддержка, а также юридические консультации.

Председатель БФ «Одаренные дети - будущее Украины», советник министр по делам семьи, молодежи и спорта Влада ПРОКАЕВА подчеркнула, что по статистике 95% несовершеннолетних подвергаются психологическому и физическому насилию в школе, в семье. По ее словам, травма остается на всю жизнь. Она подчеркнула, что совместно с Министерством реализуется социальный проект «Я - берегиня», в рамках которого проводится обучение девочек из малообеспеченных семей, сирот «не только секретам, как вести себя, но и как общаться с ровестниками, чтобы обеспечить себя от насилия».

***Кампания борьбы против гендерного насилия «16 дней против гендерного насилия» проводится мировой общественностью ежегодно с 1991 года.