Кто и почему убил младенца, найденого на Ай-Петри в Крыму

Милиция разыскала женщину, которая в конце июня задушила новорожденного ребенка и выбросила тело мальчика на плато горы Ай-Петри в Крыму.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК.

Младенца с плацентой и пуповиной обнаружили в районе верхней станции канатной дороги.

«Расклеенные в июне по городу ориентировки с информацией об убийстве новорожденного на Ай-Петри не оставили многих равнодушными к произошедшему. В милицию от жителей Ялты поступала масса звонков и сообщений. Позже было объявлено денежное вознаграждение за любую информацию, которая поможет раскрытию преступления», - говорится в сообщении.

Оперативники в течение пяти месяцев собирали информацию об убийстве, которая на сегодняшний день дает основания считать преступление раскрытым.

37-летняя жительница Крыма созналась в содеянном.