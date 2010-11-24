Знешкодили групу, що розповсюджувала психотропи

Правоохоронці викрили і припинили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка здійснювала в Україні розповсюдження контрабандних психотропних речовин.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що під виглядом торгівлі сумішами для паління та ароматизації помешкань зловмисники створили розгалужену мережу з реалізації психотропної речовини - тетрагідроканнабінолу («JWH-018») та її аналогів («JWH-210», «JWH-250», «JWH-251»). Ці психоактивні сполуки за своєю дією на нервову систему людини подібні до впливу кокаїну, героїну, стимуляторів амфетамінного ряду, марихуани.

Організатором злочинної групи був 42-річний житель Харкова, який налагодив і забезпечував функціонування каналу контрабандного переміщення психотропних речовин та їхніх аналогів з Китаю в Україну за допомогою міжнародних поштових відправлень.

У фіналі операції співробітниками СБУ та МВС України одночасно у Києві і Харкові припинено діяльність магазинів і торгових кіосків, через які зловмисники збували заборонений товар.

У приватному будинку у Червонозаводському районі Харкова ліквідовано нелегальний цех з виготовлення психотропних сумішей. Окрім відповідного обладнання і засобів пакування вилучено близько 3 кілограмів аналогу тетрагідроканнабінолу та близько 5 кілограмів трав, оброблених цією хімічною речовиною.

За цінами чорного ринку, вартість вилученого з незаконного обігу «товару» становить 1 мільйон гривень.

Затримано дев`ятьох громадян України: організатора протиправного бізнесу, «хіміка» (який здійснював обробку сумішей), а також «менеджерів» і «кур’єрів» - відповідальних за збут товару в Києві та на території Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Одеської та Харківської областей. Підозрювані перебувають під вартою.

За матеріалами СБУ слідчим управлінням ГУ МВС України у Харківській області порушено кримінальну справу за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин або їхніх аналогів, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 12 років.

Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії з документування протиправної діяльності усіх членів організованої злочинної групи, пов’язаної з контрабандним ввезенням в Україну психотропних речовин та їхніх аналогів, а також притягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу України.