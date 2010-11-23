Где в Украине меньше всего вакцинируются от гриппа?

Меньше всего вакцинируются против гриппа и ОРВИ жители Запорожской, Львовской и Черниговской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила главный врач Центральной санитарно-эпидемиологической станции Минздрава Украины Любовь НЕКРАСОВА.

Она подчеркнула, что в Украине активизировалась кампания по вакцинации населения против гриппа и ОРВИ, на сегодняшний день привито уже более 360 тысяч человек.

“Лучше всех сработали в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях, а также в ведомственной медицине железнодорожников. Пока очень медленно работают и очень мало сделано прививок в Запорожской, Львовской и Черниговской областях," – сообщила Л.НЕКРАСОВА, отметив, что остальные области пытаются проводить эти работы интенсивнее, и обращаются к своим облгосадминистрациям с просьбой выделить средств на вакцины против гриппа, чтобы иммунизировать все группы риска и желающих.