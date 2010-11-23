Детей с катаральными явлениями не будут допускать к занятиям

Детей с катаральными явлениями нельзя допускать к занятиям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила главный врач Центральной санитарно-эпидемиологической станции Минздрава Украины Любовь НЕКРАСОВА.

Она отметила, что наибольшее внимание медиков должно быть приковано к детским дошкольным коллективам и школам, это поможет предусмотреть и предотвратить рост показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей.

“Необходимо усилить медицинское наблюдение за школьниками. Дети с катаральными явлениями не должны быть допущены к учебе. Их нужно отпускать домой, вызывать врача и назначать лечение. Мы должны таким образом жить и работать", – подчеркнула Л.НЕКРАСОВА.