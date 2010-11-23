Завтра в Украине - дождливая погода

Завтра в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Будут идти дожди, в Карпатах пройдет небольшой дождь и мокрый снег (в большинстве районов западных областей без осадков).

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с, в восточной половине порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°; в южной части ночью 7-12°, днем 10-15° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве и области сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 3-8°. В г. Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.