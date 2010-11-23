Эпидемическая ситуация по гриппу в Украине стабильная.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила главный врач Центральной санитарно-эпидемиологической станции Минздрава Украины Любовь НЕКРАСОВА.

По ее словам, за минувшую неделю в стране заболели гриппом или ОРВИ более 48 тысяч человек. “Это на 4,8% больше по сравнению с предыдущей (45-й) неделей. Эпидемический порог не превышен, кроме Черниговской области, где заболеваемость возросла на 15%, это обусловлено почти в 89% заболеваемостью детей – от 5 до 17 лет", – сказала Л.НЕКРАСОВА.

Она подчеркнула, что основным показателем роста распространенности респираторных инфекций и гриппа является обычно увеличение “детской” заболеваемости. “Если растет количество обращений о заболевании детей, предполагается, что будет расти и распространенность гриппа и ОРВИ среди взрослых. Поэтому, вероятно, эпидемический сезон может начаться уже через несколько недель, однако, когда это начнется, мы не можем сказать уверенно, потому что пока рост заболеваемости идет медленными темпами," – отметила Л.НЕКРАСОВА.

Она также сообщила, что в европейском регионе возросло количество обращений относительно гриппа и ОРВИ, в частности, в Австрии, Болгарии, Чешской республике. “Это – сезонный рост уровней заболеваемости, как всегда это бывает", – сказала Л.НЕКРАСОВА.