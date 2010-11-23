В Украине растет рождаемость

В течение третьего квартала 2010 года рождаемость в Украине, по сравнению с первыми двумя кварталами года, выросла во всех регионах, кроме Харьковской и Днепропетровской областей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом сказал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ со ссылкой на данные органов регистрации актов гражданского состояния граждан.

По словам министра юстиции, после спада рождаемости, зафиксированного в Украине в первом квартале 2010 года, рост количества рождений стал фиксироваться со второго квартала текущего года. В третьем квартале в разных регионах регистрация рождений увеличилась еще больше. Так, на протяжении августа-октября в разных регионах было зарегистрировано от 2% до 23% рождений больше, чем за май-июль.

В частности, на 2% рождений больше зарегистрировано в Ивано-Франковской области, на 3,5% - во Львовской области, на 5% - в Винницкой, Волынской и Луганской областях, на 6% - в Житомирской области, на 7,5% - в Хмельницкой области, на 9% - в Тернопольской и Черниговской областях, на 11% - в Ровенской области и Киеве, на 12% - в Закарпатской и Черкасской областях, на 14% - в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях, на 15% - в Одесской и Черновицкой областях, на 16% - в Запорожской, Киевской, Сумской областях и Севастополе, на 17% - в Донецкой области, на 19% - в Крыму, на 23% - в Полтавской области.

А.ЛАВРИНОВИЧ обратил внимание также на то, что на протяжении третьего квартала продолжилась положительная тенденция к увеличению количества зарегистрированных рождений относительно количества зарегистрированных смертей. Так, количество регистраций рождений превысило количество регистраций смерти в шести регионах – Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ривненской, Черновицкой областях и в Киеве.

Для сравнения, на протяжении первого квартала 2010 года рождаемость превышала смертность только в Закарпатской области и Киеве. Во втором квартале количество регистраций рождений превысило количество регистраций смерти в четырех регионах – Волынском, Закарпатском, Ривненском и Киеве.

В целом на протяжении третьего квартала текущего года смертность в Украине все еще превышала рождаемость на 30%. Однако такое соотношение улучшилось в пользу рождений по сравнению со вторым кварталом года – на 5%, по сравнению с первым кварталом текущего года – почти на 15%, говорится в сообщении.