В Украине защитят право человека на психологическую безопасность

При Омбудсмане будет создан координационный совет по защите прав человека на психологическую безопасность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ.

Во время международной научно-практической конференции «Современное состояние развития экстремальной и кризисной психологии», которая состоялась в Харькове и собрала специалистов из России, Беларуси, стран Балтии, Германии и Украины, была проведена видеосвязь с Уполномоченным ВР по правам человека Н.КАРПАЧЕВОЙ.

В своем докладе Омбудсман акцентировала внимание на необходимости эффективной защиты прав человека в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального происхождения.

Н.КАРПАЧЕВА высоко оценила теоретические разработки сотрудников научно-исследовательской лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты Украины, а также работу врачей-комбустиологов, специалистов медицины катастроф, их эффективное сотрудничество вместе с другими специалистами МЧС с командой Омбудсмана в экстремальных ситуациях в результате аварий на донецких шахтах имени Засядько и Карла Маркса, взрыва газа в жилом доме в Днепропетровске, разрушительных наводнений в западных областях Украины, а также при освобождении из пиратского плена экипажа судна "Леманн Тимбер".

По ее мнению, этот чрезвычайно важный опыт способствовал определению конкретных задач по усилению психологической защиты населения в экстремальных и кризисных условиях, в частности, пострадавших, членов их семей не только во время чрезвычайных ситуаций, но и после них.

Уполномоченный ВР по правам человека убеждена: при возникновении таких масштабных трагедий крайне необходима четкая координация действий служб защиты, в том числе спасателей, медиков, а также силовых структур.

Анализируя повседневную практику работников МЧС и Секретариата Уполномоченного по правам человека, Н.КАРПАЧЕВА отметила, что их объединяет постоянная нацеленность на защиту главного права человека – права на жизнь. “Они пропускают через свои горячие сердца боль и страдания людей», – сказала она. По статистике МЧС, на протяжении шести последних лет лишь в результате самоубийства ушли из жизни 40 работников этого министерства. Поэтому, по мнению Омбудсмана, сами спасатели также нуждаются в надежной психологической защите и реабилитации.

Н.КАРПАЧЕВА считает, что для преодоления синдрома «психического выгорания» следует разработать специальный социально-психологический тренинг с учетом специфики профессиональной деятельности как работников МЧС, так и экспертов Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека. «У нас, как и у вас, кризисных психологов, экстремальный профиль деятельности», – отметила Омбудсман.

Н.КАРПАЧЕВА поддержала предложение участников конференции создать Координационный совет по защите прав человека на социально-психологическую безопасность при Уполномоченном ВР по правам человека.