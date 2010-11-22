Чем полезен чай из розы

Много красивых итальянских преданий связано с розой. Прекрасный цветок объединял влюбленных, спасал от смертельных болезней и был воспет в рыцарских романах. Но роза – еще и прекрасное лекарство. Считается, что ее лепестки обладают такой терпкостью, что могут остановить кровотечение.

Традиционно итальянцы используют розовый чай при простудных заболеваниях верхних дыхательных путей, даже бронхите. От боли в горле, ларингита и стоматита розовой водой каждый час полощут рот. При рези в глазах промывают ею глаза. Итальянцы уверены, что чай из лепестков красной розы снимает сонливость и помогает при депрессии. Лечебный отвар из лепестков красной розы пьют, смешав с вином, при головной боли и гастритах.

Ароматерапия с использованием розового масла тоже очень эффективна. Масло поднимает настроение и снимает усталость. Не зря в старые времена мешочки с порошком из розовых лепестков пришивали к одежде и носили как амулет здоровья.

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