Янукович принял меры по реформированию здравоохранения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству принять меры по реформированию системы здравоохранения, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи для граждан Украины.

Об этом говорится в поручении главы государства, текст которого размещен на его официальном сайте.

В частности, премьер-министр Николай АЗАРОВ должен до 10 декабря 2010 года доработать и подать Президенту законопроект «О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении» для внесения его на рассмотрение Верховной Рады Украины как безотлагательного.

Также премьер до 15 января 2011 года должен обеспечить подготовку и внесение в установленном порядке на рассмотрение ВР проектов законов: о порядке проведения реформирования системы здравоохранения в пилотных регионах; об особенностях деятельности учреждений здравоохранения и закупки медицинских услуг.

Кроме того, Президент поручил руководителю правительства до 1 декабря 2010 года утвердить план мероприятий для существенного улучшения условий оплаты труда и социального обеспечения врачей и медицинских работников; определить механизм обеспечения жильем врачей и медицинских работников, занятых в учреждениях здравоохранения первичного уровня медико-санитарной помощи в сельской местности; предусматривать соответствующие расходы во время доработки проекта закона «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» и во время подготовки проектов законов о государственном бюджете Украины на 2012 и последующие годы.

До 30 декабря 2010 года Н.АЗАРОВ должен принять меры для усовершенствования вузовского и последипломного образования врачей, учитывая потребность регионов во врачах общей практики – семейной медицины.

В свою очередь министр здравоохранения Зиновий МЫТНИК, в соответствии с поручением, до 30 ноября 2010 года должен утвердить необходимые для внедрения реформы нормативные акты и методические материалы, в том числе относительно порядка проведения инвентаризации материально-технического состояния и кадрового обеспечения системы здравоохранения на местном уровне; до 30 декабря 2010 года обеспечить усовершенствование с учетом международного опыта подготовки специалистов по организации и управлению охраной здоровья.

Также руководитель Минздрава должен обеспечивать информационное сопровождение реформы.

Кроме того, Президент поручил З.МЫТНИКУ, другим членам правительства и руководителям городских государственных администраций до 22 апреля 2011 года разработать проекты планов-схем сети госпитальных округов по каждому региону с учетом результатов инвентаризации медицинских учреждений местного уровня и аудита состояния путей сообщения такого региона. При этом нужно учесть специфику регионов, стандарты обновленной системы неотложной медицинской помощи и предусмотреть соответствующие механизмы межрегионального сотрудничества.

Руководители областей до 1 января 2011 года должны обеспечить проведение инвентаризации материально-технического состояния и кадрового обеспечения системы перинатальной помощи на региональном уровне.

Н.АЗАРОВ, З.МЫТНИК и министр финансов Федор ЯРОШЕНКО должны до 1 января 2011 года обеспечить внесение изменений в Государственную программу «репродуктивное здоровье нации» на период до 2015 года относительно предвидения необходимых средств для создания сети перинатальных центров в 27 регионах Украины на протяжении 2011-2013 годов. Также они обязаны утвердить план-график введения в эксплуатацию каждого из областных перинатальных центров.

Кроме того, Президент поручил членам правительства возобновить ряд других программ в сфере здравоохранения.