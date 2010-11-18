В Украине производство лекарств увеличилось на 9%

В Украине за 10 месяцев т.г. производство лекарственных препаратов увеличилось на 9,3%, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, до 23,639 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. было произведено 2,672 тыс. тонн лекарственных препаратов, что на 5,3% меньше, чем в сентябре т.г., и на 0,7% меньше, чем в октябре 2009 года.

Сообщается также, что производство лекарственных препаратов на основе антибиотиков за 10 месяцев т.г. увеличилось на 33,5%, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, до 774 тонн. Производство лекарственных препаратов на основе гормонов увеличилось на 5,6% - до 84,7 тонн.