В Украине начали меньше курить - Бахтеева

Уровень табакокурения в Украине в последнее время снижается, это – результат последовательной государственной политики Президента Украины, заявила народный депутат от Партии регионов, председатель Комитета ВР Украины по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, Татьяна Бахтеева подчеркнула, что в Украине уровень табакокурения уже давно приобрел масштабы эпидемии, поскольку ежегодно к курению приобщаются 500 тысяч молодых людей, фактически начиная с 11 лет.

По мнению, главы профильного Комитета, курение в значительной мере влияет на уровень заболеваемости населения. Так, за последние 25 лет распространенность сердечнососудистых заболеваний (а это в первую очередь – инфаркты, инсульты, гипертония) среди населения выросла в три раза, а уровень смертности от них – на 45%. Ежегодно диагностируется около 50 тыс. случаев инфаркта миокарда. Частота инсультов в Украине превышает аналогичный показатель в развитых странах Европы в 11-13 раз. Т.Бахтеева убеждена, что основными причинами развития этих заболеваний являются употребление табака, отсутствие физической активности и нездоровое питание.

«В последнее время в Украине много делается для снижения потребления табачных изделий и уменьшения его вредного воздействия на здоровье населения. Так, существенно усилены требования Закона Украины «О рекламе», которым сегодня запрещена реклама табачных изделий, а также знаков, товаров и услуг в СМИ, на внешних носителях. Расширен перечень мест, освобожденных от табачного дыма и повышен размер штрафа за курение в неположенном месте» - сказала Т.Бахтеева.

Верховная Рада Украины максимально использовала стратегию повышения налогов на табак и за последние два года четыре раза повышала ставки акцизов – с 36 копеек в августе 2008 года до 2,3 гривны с января 2010 года.

12 июня т.г. Президент Украины Виктор Янукович подписал закон об очередном повышении ставок акциза на табачные изделия.

По мнению депутата-регионала, такая последовательная государственная политика уже дала положительные результаты и, как свидетельствуют данные Госкомстата Украины, впервые за 10 лет среди мужчин старше 18 лет курильщики стали составлять меньшинство – 49%, а в предыдущие годы эта цифра колебалась от 52 до 54,5%.

«Однако масштабы этого негативного явления, - подчеркнула Т.Бахтеева, - остаются в стране еще очень значительными. В Украине необходимо принятие более жестких мер в борьбе с курением. Все это мы с народным депутатом Украины Юрием Кармазиным и отразили в законопроекте №6595, который зарегистрирован в парламенте. Надеемся на понимание и поддержку его коллегами из всех фракций Рады. Ведь речь идет о здоровье народа Украины».

Татьяна Бахтеева выразила уверенность, что профилактика табакокурения и информирование населения о пагубном воздействии табака на здоровье человека должна быть не только заботой медиков, но и всего общества.