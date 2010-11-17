Каждый 18 случай травмирования на производстве - смертельный

В Госгорпромнадзоре заявляют, что каждый 18 случай травмирования на производстве имеет смертельные последствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время парламентских слушаний в Верховной Раде заявил председатель Государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору Александр ХОХОТВА.

"Каждый 18 случай травмирования имеет смертельные последствия, что не отвечает мировым закономерностям", - сказал он.

По словам А.ХОХОТВЫ, по данным Международной организации труда, средний показатель такого соотношения в мире составляет 1 смертельный случай на 763 травмированных.

Он заметил, что существующий уровень травматизма со смертельными последствиями свидетельствует о том, что значительное количество случаев травмирования работников на производстве с легкими и средними уровнями тяжести просто скрываются работодателями. "Массовое сокрытие случаев травмирования работников на производстве или перевода их из такого уровня в другой освобождает работодателя от проведения эффективных профилактических мероприятий на предприятии, а Фонд социального страхования - от необходимых компенсаций причиненного вреда", - сказал А.ХОХОТВА.

По его словам, наиболее травмоопасными отраслями остаются угольная, социально-культурная, агропромышленная и машиностроения. "На предприятиях этих сфер на протяжении 2009 года травмировалось 74% от общего количества травмированных на производстве, а погибло 57%", - сказал он.