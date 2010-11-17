Академик Запорожан возглавил Всемирную ассоциацию врачей-эндоскопистов

В Китае завершилась Вторая всемирная конференция врачей эндоскопистов. Ее участниками стали более трех тысяч специалистов из многих стран мира.

По результатам конференции вице-президентом Всемирной ассоциации врачей эндоскопистов избран Президент Украинской ассоциации миниинвазивной и лазерной хирургии, академика НАМН Валерия Запорожана.

Теперь местом проведения следующей Всемирной конференции выступит именно Украина, как ведущая держава в области эндоскопической хирургии.

В Украину одним из первых специалистов по эндоскопической хирургии стал академик Валерий Николаевич Запорожан. В 1992 году провел первую в стране эндоскопическую операцию. А уже через год в Одессе академик и хирург Запорожан основал и возглавил профильную Ассоциацию. За это время он лично провел несколько десятков тысяч операций в различных странах.

В настоящее время в Украине сформирована мощная научная и практическая школу современных миниинвазивных хирургических технологий, лидером которой до сих пор остается Одесса. В частности Одесский Национальный Медицинский Университет. Ввиду большой востребованности эндоскопической хирургии, академик Запорожан разработал также программу обучения молодых специалистов.

СПРАВКА. Сегодня эндоскопическая хирургия позволяет избежать больших полостных операций при болезнях различных внутренних органов. Эндоскопическая хирургия является наиболее высокотехнологичным и наукоемким этапом развития хирургии в различных ее отраслях. Подобное хирургическое вмешательство - максимально щадящее для человека любого возраста. Оно бескровно, малотравматично и дает минимальный процент послеоперационных осложнений.

По материалам we-da.org, www.odmu.edu.ua