В Украине сэкономили на закупке лекарств для больных ВИЧ/СПИД

Экономия денег на закупке лекарств для больных ВИЧ/СПИД в 2010 году составляет 77 млн. грн. по сравнению с 2009 годом.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор ЛЫСАК на встрече с генеральным инспектором Глобального фонда для борьбы со СПИДом Джоном ПАРСОНЗОМ, который проверяет рациональность использования грантов фонда, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как отмечается в сообщении, по словам В.ЛЫСАКА, “государство сегодня почти полностью обеспечивает противотуберкулезными, антиретровирусными препаратами и содержание лабораторий. Относительно закупок препаратов для лечения и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, то имеющийся ресурс используем достаточно эффективно”.

“В этом году мы поставили себе чрезвычайно высокую планку - достичь закупочных цен Глобального фонда. И имеем положительные результаты, потому что по некоторым препаратам нам удалось прийти к снижению цены в несколько раз. Свидетельством чего является то, что экономия средств на закупке лекарств для больных ВИЧ/СПИД составляет 77 млн. грн. по сравнению с 2009 годом”, - отметил В.ЛЫСАК.