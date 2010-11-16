Ученые рассказали об опасности ноябрьского солнця

Ученые Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории Государственной гидрометеорологической службы Украины отмечают понижение уровня содержания озона в атмосферных слоях над Крымом. Об этом сообщил заместитель директора обсерватории Вячеслав Лукьянчук.

«Озоновый слой уменьшился где-то на четверть от своего обычного количества», – сказал он.

По словам ученого, уменьшение озонового слоя в крымском регионе происходит периодически осенью, один раз в год.

«В этом, с одной стороны, нет ничего опасного. Ведь в конце осени люди в Крыму, как правило, не загорают в купальниках на пляже. Но сейчас стоит очень теплая, почти летняя погода. На таком солнце комфортно проводить время хоть целый день. Многие не пользуются защитным кремом, думая, что солнце неопасное. Люди становятся практически черные за очень короткое время», – разъясняет Лукьянчук.

По его словам, на пляжах в поселке Курортное недалеко от обсерватории каждый день отдыхают не менее 20 человек.

«Такой загар чреват осложнениями. Озона меньше, ультрафиолета больше. Ультрафиолет губительно действует на организм человека. Могут возникнуть болезни кожи», – предупреждает Лукьянчук.

Ученый советует использовать сейчас кремы с максимальной защитой от ультрафиолета.

Уровень озона и ультрафиолета сотрудники обсерватории замеряют 8 раз в день. Директор научного учреждения Геннадий Гущин уверяет, что с декабря состояние озона над Крымом нормализуется.

«С декабря идет повышение озона. То, что сейчас происходит, это, так называемый, сезонный ход содержания озона в атмосферных слоях», – пояснил Гущин.

К слову, над Турцией и Египтом озоновые дыры появляются намного чаще.

«Причина этому то, что туда чаще задуваются атмосферные массы с пониженным содержанием озона», – пояснил Лукьянчук.