В Украине увеличат материальную помощь при рождении ребенка

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает увеличить материальную помощь при рождении ребенка в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время прямой телефонной линии в газете «Факты и комментарии».

«Мы в следующем году введем это в действие», - сказал Н.АЗАРОВ, отвечая на вопрос читателя, который поинтересовался о возможности повышения материальной помощи при рождении ребенка.

Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство намерено повышать социальные стандарты в Украине и в следующем году предусматривается рост уровня минимальной заработной платы.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА сообщила, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ инициирует повышение размера помощи при рождении ребенка и по уходу за ребенком.

По ее словам, в Верховную Раду Украины уже направлены два соответствующих законопроекта.

И.АКИМОВА сообщила, что первый законопроект предусматривает увеличение размера помощи при рождении первого ребенка до 25 тыс. 50 грн. (на сегодняшний день это 12 тыс. 240 грн.), при рождении второго ребенка - до 50 тыс. 100 грн., при рождении третьего – до 100 тыс. 200 грн.

Кроме того, законопроектом предусматривается увеличение разовой выплаты при рождении ребенка до 8 тыс. 350 грн. Также проектом закона увеличиваются сроки, на протяжении которых выплачивается материальная помощь: для первого ребенка – с 1 до 2 лет, для второго ребенка – с 2 до 4 лет и третьего – с 3 до 6 лет.