В Египте погибли украинка и россиянка

В результате дорожно-транспортного происшествия на юге Египта погибли украинка и гражданка России.

Об этом сообщили сегодня в консульском отделе Посольства РФ в Каире, передает ИТАР-ТАСС .

Как сказано в сообщении, авария произошла на трассе Хургада-Сафага.

Микроавтобус с 16 пассажирами двигался на большой скорости. Из-за лопнувшей на ходу покрышки водитель машины потерял управление.

Две женщины – украинка и россиянка - погибли на месте. Еще пятерых человек доставили в больницу Хургады, их травмы не вызывают опасений врачей.