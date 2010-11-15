Стакан молока снижает риск инсульта на 60%

Многолетнее исследование в Великобритании показало, что у детей, употребляющих молоко ежедневно, риск пострадать от инсульта снижается на 60%.

Британские ученые 60 лет наблюдали за состоянием здоровья детей из 1343 семей. К концу эксперимента 384 участника скончались от ишемической болезни сердца, а 121 - от инсульта.

Специалисты выяснили, что у тех, кто получал меньше 400 мг кальция в день, риск инсульта был выше, чем у тех, кто употреблял больше обозначенной дозы. Таким образом, прослеживается взаимосвязь между потреблением кальция в детстве и смертностью в результате инсульта в зрелом возрасте, передает vrach.tv.

По словам врачей, всего лишь чуть больше стакана молока или 50 г сыра чеддер в день хватает, чтобы обеспечить организм 400 мг кальция.

focus.ua