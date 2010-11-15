Сегодня в Украине +17°

15 ноября, погода на территории Украины не изменится.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 12-17°, в южных областях 16-21°, в Крыму до 24°.

В столице и Киевской области без осадков. Температура ночью по области 4-9° тепла, днем 12-17°, в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 15-17°.