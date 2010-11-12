Токсичные отходы из Калуша повезут через Николаев

Транспортировка отходов гексахлорбензола из г. Калуша Ивано-Франковской области к месту утилизации в Великобритании будет осуществляться железнодорожным и морским транспортом через Николаев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации, перегрузка будет произведена в государственных предприятиях «Николаевский морской торговый порт» и «Специализированный морской порт «Октябрьск».

Вагоны с гексахлорбензолом ожидают в Николаевском морском торговом порту сегодня к вечеру. По словам заместителя начальника Никморпорта по охране труда и экологии Вячеслава ЧЕРНЫШОВА, в порту все готово к приему токсичного груза. За осуществлением погрузки и отправки будут наблюдать главный специалист Министерства охраны окружающей природной среды Украины, представители Госпромтехнадзора, МЧС, экологи и санитарные врачи Центральной санэпидемстанции г. Николаева. В порту дежурит аварийная бригада спасателей на случай каких-либо непредвиденных ситуаций.

По словам В.ЧЕРНЫШОВ, яды упакованы в полипропиленовые мешки – биг-бэги - с тремя толстыми прокладками, обеспечивая тройную защиту от рассыпания. Кроме того, в вагонах, где перевозится опасный груз, убраны все неровности, а мешки для перевозки уложены в специальные ванны.

По данным пресс-службы, на процесс перегрузки получен позитивный вывод Государственной экологической инспекции охраны окружающей среды Северо-Западного региона Черного моря. Перегрузка будет осуществляться с железнодорожного транспорта на судно сразу же после прибытия поезда, без отстоя вагонов на территории области, города и порта. Во время погрузки будет проводится круглосуточный мониторинг состояния окружающей среды.

Справка УНИАН. 10 февраля 2010 года Президент Украины издал Указ № 145 (145/2010) «Об объявлении территории г. Калуш и сел Кропивник и Сивка-Калушская Ивано-Франковской области зонами чрезвычайной экологической ситуации».

2 марта нынешнего года Кабинет министров Украины распоряжением №381-р «О некоторых мероприятиях, связанных с ликвидацией чрезвычайной экологической ситуации на территории г. Калуш и сел Кропивник и Сивка-Калушская Калушского района Ивано-Франковской области» одобрил Программу-перечень неотложных работ и мероприятий, связанных с предотвращением трансграничного распространения последствий этой чрезвычайной экологической ситуации

Для выполнения этого распоряжения Министерство экономики Украины определило единственным исполнителем работ по утилизации отходов гексахлорбензола государственное предприятие Минприроды «Национальный центр обращения с опасными отходами», которое в настоящее время проводит работы по утилизации отходов в объеме 8500 тонн на территории полигона токсических отходов, расположенного в г. Калуш Ивано-Франковской области.

Государственное предприятие «Национальный центр обращения с опасными отходами» в соответствии с Базельской конвенцией получило разрешение Министерства охраны окружающей природной среды Украины и Министерства охраны окружающей природной среды Великобритании на трансграничную перевозку отходов для их дальнейшего уничтожения на территории Великобритании.