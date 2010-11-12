Количество ученых в Украине - ниже критического уровня

На сегодняшний день количество ученых в Украине сократилось ниже критического уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Госкомитета по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир СЕМИНОЖЕНКО на совещании по вопросам научно-технической и инновационной политики под председательством премьер-министра Николая АЗАРОВА.

«До последнего времени существует субъективное мнение, что у нас много ученых. К большому сожалению, думаю, мы не часто обращаем внимание на этот факт, мы уже ниже критического уровня по количеству ученых на тысячу работающих Проблема заключается в воссоздании кадров научных работников, которые могли бы развивать научно-инновационную сферу”, - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

При этом он подчеркнул, что в большинстве европейских стран сейчас наблюдается увеличение количества людей, работающих в науке.