В Украине среди больных раком шейки матки - все больше молодых женщин

Среди больных раком шейки матки (РШМ) - все больше молодых украинок.

Об этом сегодня на мастер-классе для СМИ, который был посвящен проблемам женского здоровья сообщила главный онкогинеколог г. Киева, заведующая отделением гинекологии, ассистент кафедры онкологии НМУ им. А.А.Богомольца Елена МАНЖУРА.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Е.МАНЖУРЫ, сейчас очень помолодел контингент больных, которые страдают раком шейки матки.

«Появилось достаточно много молодых женщин до 28 лет, которые еще не рожали и не имели детей. Недавно у нас лечились пациентки 21 и 25 лет, они еще не имели детей и нам удалось сделать органосохраняющую операцию, которая позволит им в дальнейшем иметь детей. Рак развился у них на фоне вирусной инфекции. Тут внимание наше должно быть повышенное, ведь эти женщины еще не стали мамами, с другой стороны, молодые женщины с РШМ, которые имеют маленьких детей, рискуют оставить их сиротами,» - отметила Е.МАНЖУРА.

По ее словам, все должно быть направлено на раннюю диагностику.

«Мы везде поднимаем этот вопрос потому, что успех лечения и появления раннего рака составляет 95 %, а при нулевой стадии – до ста процентов,» - сказала медик, подчеркнув, что в Украине каждый год выявляют 5 тысяч новых случаев этого заболевания, а в Киеве - около 200 женщин с раком шейки матки.