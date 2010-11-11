Виновных в отравлении 75 курсантов в Харькове - уволят

Министр здравоохранения Зиновий МЫТНИК направит представление в Министерство обороны на увольнение виновных в отравлении курсантов в Харькове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом министр заявил сегодня на коллегии Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, где рассматривалась проблема вспышки острой кишечной инфекции в Харьковском университете Воздушных сил Вооруженных сил Украины, жертвами которой стали 75 курсантов.

Главный государственный санитарный врач Сергей РЫЖЕНКО проинформировал, что состояние больных средней и легкой степени тяжести. По предварительным данным, причиной вспышки стало употребление пищи сомнительного качества в курсантской столовой. В настоящее время на месте проводится бактериологическое обследование.

“Я лично выезжал на место. Осмотрел абсолютно всех пострадавших, проверил адекватность назначений. Проверил соблюдение санитарного законодательства в столовой. Недостатков многих – не работает технологическое оборудование в полном объеме, не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов», - отметил С.РЫЖЕНКО, добавив, что на сегодняшний день поручено Министерству обороны закрыть столовую и организовать питание курсантов в другом месте.

Как сообщил Главный государственный санитарный врач, среди пострадавших 60 чел. находятся в изоляторе, 15 - в инфекционной больнице. «Сегодня в системе Вооруженных сил Украины по питанию есть много недостатков. Я думаю что именно такая ситуация повлекла возникновение инфекционных заболеваний», - сделал заключение С.РЫЖЕНКО.

За подписью главы Минздрава в Министерство обороны Украины, а именно министру ведомства Михаилу ЕЖЕЛЮ, в ближайшее время будет направлено представление на увольнение главного санитарного врача Минобороны с должности, а также на увольнение непосредственно врачей, которые в результате халатного отношения к работе допустили подобную ситуацию, подчеркивается в сообщении.