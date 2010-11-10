Онкогинекология - актуальная проблема женского здоровья

Завтра - мастер-класс для СМИ

Завтра, 11 ноября в 10-00 состоится второй мастер-класс для представителей СМИ, посвященный проблемам женского здоровья. На этот раз участники мероприятия будут освещать вопросы онкогинекологии. Участники: доктор Аннеке Ван Дриель-Кулкер, биолог/цитолог, Голландия; Елена Манжура, к.м.н., главный онкогинеколог г.Киева, зав.отделением гинекологии, ассистент кафедры онкологии НМУ им.Богомольца. Организатор - Благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" (ул. Волошская, 8 / 5, 4-й корпус НаУКМА, учебная аудитория проекта «Журналистика цифрового будущего», цокольный этаж учебного корпуса). Нужна аккредитация. Телефоны: 38044 502 52 12; 38050 474 34 42.

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