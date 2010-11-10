Таможенники не пропустили в Украину продукцию с ГМО

Таможенники не пропустили в Украину запрещенную продукцию с содержанием генетически модифицированных организмов (ГМО).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы.

В частности, говорится в сообщении, из Аргентины в адрес одного из киевских предприятий был ввезен товар „соевый лецитин марки Voroles F–62” стоимостью более 570 тыс. грн.

Для надлежащей проверки сведений, содержащихся в представленных к таможенному оформлению товара документах, таможенники провели отбор проб и образцов товаров и направили их на экспертизу. Ее результаты засвидетельствовали наличие в направленных образцах товара генетически модифицированных организмов. Этот товар не включен в Государственный реестр генетически модифицированных организмов источников пищевых продуктов, а также пищевых продуктов, косметических и лекарственных средств, которые содержат генетически модифицированные организмы или полученные с их использованием. А следовательно, в соответствии с законодательством, такая продукция запрещена к ввозу в Украину, пока она не пройдет государственную регистрацию и не получит соответствующие разрешения, подчеркнули в Гостаможслужбе.

По объяснению директора украинского предприятия, при поставке этого товара по адресу из-за рубежа не поступило ни одного сообщения о содержании в товаре ГМО, относительно которых в Украине установлены меры государственного контроля.

Таким образом, таможне были предоставлены в качестве основания для перемещения товаров документы, содержащие неправдивые данные.

По данному факту таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 352 Таможенного кодекса Украины, а товар изъяли до решения суда.