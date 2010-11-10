"Биофарм-Инвест" приобрело 29% "Биофармы" за 53 млн. грн.

Производство лекарств

ООО "Биофарм-Инвест" 10 ноября т.г. в ходе аукциона, организованного Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) на фондовой бирже «Иннекс», приобрело 29,009-процентный государственный пакет акций ОАО "Биофарма". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ. Согласно сообщению, стоимость проданного пакета составляет 53 млн. 14 тыс. грн., цена покупки одной акции – 0,89 грн. Как сообщал УНИАН, ранее ФГИУ возобновил продажу 29,01% госпакета акций ОАО "Биофарма". Всего к продаже было предложено 59 млн. 566,6 тыс. акций. ОАО «Биофарма» (Киев) занимается производством иммунобиологических и других лекарственных средств.

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