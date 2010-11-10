В Украине за сутки в результате пожаров погибли 11 человек

В Украине в течение минувших суток было зарегистрировано 215 пожаров, в том числе в жилом секторе 69 пожаров, на которых выявлены тела 11 погибших.

Как сообщает пресс-служба МЧС, кроме этого, возникли 2 пожара на предприятиях и 7 пожаров на транспорте.

Огнем уничтожено 34 здания, 6 единиц автотракторной техники и 28 тонн кормов.

Ориентировочный ущерб от пожаров составляют 2 млн. 713 тыс. грн., в том числе 354 тысячи грн. – прямой.