Где в Украине больше всего не хотят вакцинироваться от гриппа

По состоянию на начало ноября в Ривненской области против гриппа вакцинирован 1091 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании областной постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций главный санитарный врач области Геннадий ШЕВЧЕНКО.

По его словам, это - наихудший показатель в Украине. Между тем в области наблюдается сезонный подъем уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. В частности, в октябре заболели более 16 тысяч человек, что на 32 процента больше, чем было в прошлом году на это время. А на минувшей неделе в области заболели почти 5 тысяч человек. Приближение к пороговому уровню составляет на данное время 71 процент. Провести вакцинацию, по подсчетам главного санитарного врача области, должны, как минимум, 6 тысяч человек. Это – медики, социальные работники, которые будут общаться с больными в период эпидемии гриппа.

Напомним, что во время эпидемии гриппа в прошлом году в Ривненской области умерли 26 человек, в основном, люди молодого возраста.