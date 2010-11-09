За третьего ребенка хотят выплачивать 100 тысяч

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ инициирует повышение размера помощи при рождении ребенка и по уходу за ребенком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

По ее словам, в Верховную Раду Украины уже направлены два соответствующих законопроекта.

И.АКИМОВА сообщила, что первый законопроект предусматривает увеличение размера помощи при рождении первого ребенка до 25 тыс. 50 грн. (на сегодняшний день это 12 тыс. 240 грн.), при рождении второго ребенка - до 50 тыс. 100 грн., при рождении третьего – до 100 тыс. 200 грн.

Кроме того, законопроектом предусматривается увеличение разовой выплаты при рождении ребенка до 8 тыс. 350 грн. Также проектом закона увеличиваются сроки, на протяжении которых выплачивается материальная помощь: для первого ребенка – с 1 до 2 лет, для второго ребенка – с 2 до 4 лет и третьего – с 3 до 6 лет.

Вторым законопроектом вносятся изменения в ст. 15 Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».

И.АКИМОВА сообщила также, что данный законопроект определяет постепенное увеличение материальной помощи по уходу за ребенком.

«По этому законопроекту размер помощи на каждого ребенка с 2011 года, для ребенка с 3 до 13 лет будет автоматически увеличиваться на 60 грн., в 2012 году — на 120 грн., в 2013 году — на 180 грн., в 2014 - на 250 грн. Для детей от 13-18 лет соответствующий график будет составлять в 2011 году — на 100 грн., 2012 году — на 230 грн., 2013 году — на 360 грн. и в 2014 - на 500 грн.», - сказала АКИМОВА.

При этом она не уточнила источники финансовых ресурсов для обеспечения вышеуказанного повышения размера материальной помощи.