У берегов Крыма произошло землетрясение

Небольшое землетрясение произошло 8 ноября в Черном море в 70 км от Ялты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

Спасатели получали от сейсмологов информацию о толчках в нейтральных водах моря дважды - в 14.55 и в 18.09. Днем произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера, вечером - с магнитудой 3 балла.

По данным МЧС, на территории Крыма толчков не было. "Жертв и разрушений нет", - отметили спасатели.