Заболеваемость гриппом и ОРИ в Украине ниже эпидемпорогов

Показатели заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Украине находятся ниже эпидемических порогов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на информацию Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций Минздрава.

В частности, говорится в сообщении, на 44 недели 2010 года в 10 контрольных городах показатели заболеваемости гриппом и ОРИ находятся ниже эпидемических порогов.

Всего за прошлую неделю в 10 контрольных городах Центра гриппа зарегистрировано 45 тысяч 571 больной острыми респираторными инфекциями, госпитализирован 481 человек (1,1% больных), среди госпитализированных 83,6% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРИ составляет 46,82 случая на 10 тысяч населения против 46,15 случаев на прошлой неделе.

Статистический показатель зарегистрированной заболеваемости остался практически на уровне предыдущей недели, отметили в Минздраве.

Среди детского населения зарегистрировано 28 тысяч 066 случаев заболевания гриппом и ОРИ (61,6% из числа всех больных). Как и на 43-й неделе, чаще болели дети в возрасте 1-4 года и 5-9 лет.

На 44-й неделе в 10 контрольных городах не зарегистрировано ни одного летального случая среди больных, подчеркивается в сообщении.

По данным еженедельного электронного бюллетеня ВОЗ (EuroFlu, 43 неделя), активность гриппа в Европейском регионе продолжает находиться на низком уровне, регистрируются спорадические случаи выявления вирусов гриппа A(H3N2), пандемического гриппа А(H1N1) и гриппа В, добавили в Минздраве Украину.

Эпидемическая ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРИ на 44 неделю была стабильной, показатели заболеваемости соответствуют регистрируемым за последние 10 лет.

В то же время в Минздраве отмечают, что в течение следующих недель возможно незначительное сезонное колебание показателей заболеваемости острыми респираторными инфекциями как в отдельных регионах, так и в целом по Украине.

***В список 10 контрольных городов по заболеваемости гриппом и ОРИ городов Украины, в которых проводятся многолетние мониторинговые наблюдения, входят: Винница, Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Харьков, Киев, Львов, Одесса, Чернигов, Симферополь.