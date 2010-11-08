Как поднять уровень гемоглобина?

Многие женские проблемы приводят к недостатку железа.

Как вернуть гемоглобин к норме?

К железодефицитной анемии могут привести:

Миома матки.

Эндометриоз.

Нарушения баланса гормонов и обильные месячные.

Что происходит:

Обильные кровотечения приводят к снижению уровня железа

Костный мозг не может выработать нужное количество эритроцитов, насыщенных гемоглобином

К тканям доставляется меньше кислорода

Последствия:

Проблемы с пищеварением

Частые ОРВИ и кишечные инфекции

Ломкость волос и ногтей

Одышка, сердцебиение, снижение физической работоспособности

Трещины в углах рта, стоматит, нарушения вкуса и обоняния

Сухость и бледность кожи

Слабость, повышенная утомляемость, раздражительность, плохое настроение

Головные боли, снижение умственной работоспособности

Головокружение, шум в ушах, обмороки

Как справиться:

1. Лечение

основного

заболевания

2. Диета

Можно:

мясо, особенно говядина и индейка, морепродукты, рыба, фруктовые соки, кислые ягоды, вишня, черешня, гранат, петрушка, укроп.

Нельзя:

молоко, соевые продукты, манная каша, пшеничные отруби, чай, кофе.

Из пищи организм не может усвоить нужного количества железа. Поэтому таблетки обязательны.

Принимать препараты нужно до нормализации уровня гемоглобина. А затем в половинной дозе еще 1,5–2 месяца для пополнения запасов железа.

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