Как поднять уровень гемоглобина?
Анемию вызывают женские проблемы
Многие женские проблемы приводят к недостатку железа.
Как вернуть гемоглобин к норме?
К железодефицитной анемии могут привести:
Миома матки.
Эндометриоз.
Нарушения баланса гормонов и обильные месячные.
Что происходит:
Обильные кровотечения приводят к снижению уровня железа
Костный мозг не может выработать нужное количество эритроцитов, насыщенных гемоглобином
К тканям доставляется меньше кислорода
Последствия:
Проблемы с пищеварением
Частые ОРВИ и кишечные инфекции
Ломкость волос и ногтей
Одышка, сердцебиение, снижение физической работоспособности
Трещины в углах рта, стоматит, нарушения вкуса и обоняния
Сухость и бледность кожи
Слабость, повышенная утомляемость, раздражительность, плохое настроение
Головные боли, снижение умственной работоспособности
Головокружение, шум в ушах, обмороки
Как справиться:
1. Лечение
основного
заболевания
2. Диета
Можно:
мясо, особенно говядина и индейка, морепродукты, рыба, фруктовые соки, кислые ягоды, вишня, черешня, гранат, петрушка, укроп.
Нельзя:
молоко, соевые продукты, манная каша, пшеничные отруби, чай, кофе.
Из пищи организм не может усвоить нужного количества железа. Поэтому таблетки обязательны.
Принимать препараты нужно до нормализации уровня гемоглобина. А затем в половинной дозе еще 1,5–2 месяца для пополнения запасов железа.