Когда Украина примет Госпрограмму по гематологии?

В Украине есть насущная необходимость принять Государственную программу по гематологии, концепция которой разработана Минздравом Украины и находится на общественном обсуждении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Украины Виктор ЛЫСАК во время встречи с представителями общественного объединения больных гемофилией, которые провели акцию под стенами министерства с просьбой прояснить ситуацию относительно обеспеченности пациентов необходимыми препаратами.

Как отметили в пресс-службе, В.ЛЫСАК проинформировал членов объединения, что последние торги по закупке фактора свертывания крови VIII для больных гемофилией завершены 4 ноября текущего года. Он объяснил, что длительная процедура была вызвана несколькими факторами. Во-первых: поздно принят государственный бюджет. Во-вторых: участники рынка манипулировали процессом, и действия их были направлены на то, чтобы продать свою продукцию по неоправданно завышенной цене. "Такая ситуация продолжалась длительное время. Более того, на одном из предпоследних тендеров три участника рынка из четырех вообще сорвали проведение тендера, отказавшись от участия, зная о том, что тендер с одной компанией проводить нельзя. Однако, проводя постоянные переговоры, министерству удалось не только завершить торги, но и сэкономить 40% государственных средств от начальной стоимости. Министерство может действовать лишь в рамках законодательства и тех квот, которые выделило государство. К сожалению, далеко не все зависит от нас», - отметил В.ЛЫСАК.

По результатам переговоров участники встречи решили подготовить письма за подписью министра Зиновия МЫТНИКА председателям облгосадминистраций с просьбой обеспечить больных необходимым количеством препаратов.