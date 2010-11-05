Кабмин выделил средства на лекарства больным гемофилией

Кабинет министров выделил необходимые средства для обеспечения лекарствами больных гемофилией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге.

«По проблеме обеспечения больных гемофилией лекарствами где-то примерно месяц назад это вопрос Министерством здравоохранения рассматривался. Все больные обеспечены на сегодняшний день лекарствами необходимыми. Если где-то главный врач не обеспечил, то надо писать на меня лично и он будет немедленно уволен с работы. Потому что деньги все есть, закупки были осуществлены, и поэтому такой проблемы быть не должно», - сказал Н.АЗАРОВ.

В тоже время он не исключил, что объективно могли быть проблемы с закупками лекарств для больных гемофилией. По его словам, это связано с тем, что государственный бюджет Украины был принят только в конце апреля, местные бюджеты, за счет которых в основном осуществляются закупки лекарств были приняты позже, а на проведение тендерных закупок необходимо 2-3 месяца.