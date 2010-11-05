Украина - на 69 месте по уровню человеческого развития

Украина заняла 69 место среди стран мира с высоким уровнем человеческого развития.

Об этом сообщается в обнародованном накануне докладе Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) «Реальное богатство народов: пути развития человека», сообщает Центр новостей ООН.

Доклад содержит данные об уровне жизни и социальной защищенности жителей различных стран, показатели здоровья, уровня образования и культурного развития населения, состояния преступности, охраны окружающей среды, участия людей в принятии решений.

В частности, Норвегия, Австралия, Новая Зеландия, США, Ирландия, Лихтенштейн, Нидерланды, Канада, Швеция и Германия составляют десятку государств с самым высоким уровнем человеческого развития в мире.

В соответствии с этим документом, Беларусь, Россия, и Украина – в списке стран с высоким уровнем человеческого развития и занимают соответственно 61, 65 и 69 место. Впереди Украины в этой категории Казахстан и Азербайджан. Они на 66 и 67 позициях, соответственно. Грузия – на 74 месте, а Армения – на 76-м.

Туркменистан, занимая 87 место, и вместе с Фиджи возглавляет список стран со средним уровнем развития человеческого потенциала. В этой же группе – Молдова – на 99 позиции, Узбекистан – на 102, Кыргызстан – 109 и Таджикистан – 112.

Список из 169 государств замыкают Нигер, Демократическая Республика Конго и Зимбабве. Это страны с низким уровнем развития человеческого потенциала.

Авторы нового доклада отметили, что за минувшие 20 лет многие люди на всей планете радикально улучшили ключевые показатели своей жизни. В целом, они стали более здоровыми, более образованными и обеспеченными и ныне имеют больше возможностей избирать своих руководителей и обеспечивать их подотчетность, чем в любой другой период истории. В большинстве стран мира выросла и продолжительность жизни, констатируют в ООН.