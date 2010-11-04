В Киеве проходит Национальный конгресс по проблемам инсультов

В Киеве проходит 2-й Национальный конгресс «Инсульт и сосудисто-мозговые заболевания», который организовала Всеукраинская общественная организация «Украинская ассоциация борьбы с инсультом» при поддержке Министерства здравоохранения Украины и НМАПО им. П.Л. Шупика.

Как сообщил в интервью УНИАН президент всеукраинской общественной организации «Украинская ассоциация борьбы с инсультом», профессор Николай ПОЛИЩУК, конгресс посвящен вопросам профилактики и лечения инсультов, а также реабилитации таких больных.

"На форум приехали ученые из Румынии, Израиля, России, Беларуси и Молдовы. Зарегистрировано более 880 делегатов, в частности каждый пятый невролог Украина присутствует на этом конгрессе ", - сказал Н. ПОЛИЩУК.

Он отметил, что проблема инсультов в Украине чрезвычайно актуальна. "Наличие больного с инсультом в семье является одной из причин унаследованной бедности. Если в семье появляется инсультный болен и лежит долго (парализован) и требует ухода более трех лет, это приводит к обнищанию семьи ", - отметил Н. ПОЛИЩУК.

Он также сообщил, что в рамках конгресса ассоциация борьбы с инсультом провела школу тромболизиса. "Ассоциация создала школу тромболизиса и дважды в год учит бесплатно врачей со всей Украины", - сказал Н. ПОЛИЩУК.

Делегатов конгресса поздравил Президент Украины Виктор Янукович.

Справка УНИАН. Украина занимает одно из первых мест среди стран Европы по уровню смертности от болезней системы кровообращения и инсультов. В Украине ежегодно свыше 100 тысяч новых случаев инсульта. 50% людей умирают в течение первого года после болезни. Вторая половина людей, перенесших инсульт, становятся инвалидами. Главным фактором развития инсульта является артериальная гипертензия (АГ). Этой болезнью в Украине болеют 11,5 млн людей. Специалисты утверждают, что большинство украинцев не знают про уровень своего артериального давления, а 38% людей, знающих о своем высоком давлении, не лечат его.

По статистике Минздрава, в Украине 64% жителей городов и 56,4% крестьян умирают вследствие болезней системы кровообращения. С 2002 года динамика заболеваемости по мозговым инсультам растет и до сих пор не падает.