В Украине растет количество самоубийств среди молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН сообщил на парламентских слушаниях о положении молодежи в Украине на тему: «Молодежь за здоровый образ жизни».

По его словам, это объясняется отсутствием у молодых людей мотивации к жизни.

Министр сообщил о росте количества случаев невротических расстройств, депрессивных состояний у старшеклассников.

Также Р.САФИУЛЛИН отметил, что негативной является статистика относительно занятий молодых людей физкультурой и спортом. По его данным, в Украине менее половины юношей и девушек вовлечены в занятия физкультурой и спортом, и только 30% молодежи без риска для здоровья могут выполнять нормативы физических нагрузок.

По его словам, к сожалению, сегодня в Украине распространенным среди молодежи является алкоголь, наркотики и курение. По данным Р.САФИУЛЛИНА, в Украине курят 45% юношей и 35% девушек, употребляют алкоголь 68% юношей и 64% девушек. Кроме того, около 80% наркозависимых – это молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Он добавил, что 13% молодых людей в Украине употребляют марихуану или гашиш. За последние 10 лет доля больных наркоманией среди несовершеннолетних увеличилась в 6-8 раз.

Р.САФИУЛЛИН отметил, что тенденция к росту заболеваемости ВИЧ охватывает все новые слои населения, в частности детей и молодежи. Он подчеркнул, что официально в Украине зарегистрировано 161 тыс. 119 случаев ВИЧ-инфекции. По его словам, большинство больных - молодые люди.

Министр также подчеркнул, что каждый шестой ребенок в Украине рождается с отклонениями в здоровье, а за время обучения в общеобразовательном учебном заведении школьники теряют по меньшей мере треть своего здоровья: ухудшается зрение, слух, состояние позвоночника, растет количество случаев невротических расстройств, заболевания почек, органов пищеварения, нервной и эндокринной системы.

Учитывая вышеупомянутое, Р.САФИУЛЛИН подчеркнул необходимость кардинальных изменений в молодежной политике.

По словам министра, на сегодня в Украине реализуется более 15 общегосударственных и межведомственных программ, которыми среди прочего предусматривается утверждение здорового образа жизни. Он отметил, что для выполнения этих программ в полном объеме необходимо полное бюджетное финансирование, а также координация действий различных субъектов.

Р.САФИУЛЛИН отметил, что работа «центральных органов исполнительной власти все еще не имеет системности». «Сегодня отсутствуют координатор и лидер этой работы, и потому Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта готово выполнить организационную и лидерскую роль для реализации программы формирования здорового образа жизни», - заявил он.

Р.САФИУЛЛИН отметил, что министерство много делает в этом направлении. В то же время, по его словам, для формирования здоровой нации нужно объединение усилий всего общества.