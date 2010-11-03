Кабмин отменил часть пенсионных надбавок населению

Кабинет Министров Украины своим постановлением №976 от 27 октября 2010 года сократил пенсионные надбавки для отдельных категорий населения.

Согласно тексту документа, размещенному на сайте правительства, вносятся изменения в постановление Кабмина №530 от 28 мая 2008 года – отменяется действие п.3 данного постановления.

Указанный пункт предусматривал, что начисление повышенной пенсии или ежемесячной пожизненной денежной социальной помощи, которая выплачивается вместо пенсии, согласно Закону «О жертвах нацистских преследований», проводится в таких размерах:

бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концлагерей, гетто и других мест принудительного заключения, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период ВВВ и Второй мировой войны, а также детям, которые родились в этих местах, – на 25%; бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концлагерей, гетто, других мест принудительного заключения, признанных инвалидами первой, второй, третьей групп общего заболевания и по другим причинам – соответственно на 50%, 40% и 30% и т.д.

Как сообщал УНИАН, Украина отказалась от возможного повышения пенсионного возраста для женщин. По словам вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, правительство нашло компенсаторы тех доходов, которые планировалось получить в Пенсионный фонд от повышения пенсионного возраста для женщин. С.ТИГИПКО уточнил, что цель будет достигнута за счет сокращения расходной части Пенсионного фонда.