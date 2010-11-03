Погода на завтра

Дожди синоптики прогнозируют завтра лишь на севере Украины и в Киевской области.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 4 ноября переменная облачность. Без осадков, только в северной части кое-где небольшой дождь. Ночью и утром в Украине, кроме западных областей, местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 11°; днем 8-13°, в южной части и в Прикарпатье 14-19° тепла; в Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 6-11° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ночью и утром кое-где туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

В столице также переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.