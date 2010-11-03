Изменили правила содержания заключенных с туберкулезом

Генеральная прокуратура Украины отменила норму Правил держания лиц, взятых под стражу и осужденных, в следственных изоляторах Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний, согласно которой администрации СИЗО отказывали в приеме взятых под стражу лиц на основании наличия у них заболевания туберкулезом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, об этом Омбудсмана Нину КАРПАЧЕВУ информировал генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

С целью решения вопроса надлежащего лечения в следственных изоляторах всех взятых под стражу лиц, больных туберкулезом, руководством Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний издан приказ, в соответствии с которым в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях предусмотрено создание участков СИЗО на территориях специализированных туберкулезных больниц учреждений исполнения наказаний. Недавно начато создание первого такого участка в Донецкой области при туберкулезной больнице Ждановской исправительной колонии № 3, информирует Омбудсмана генпрокурор.

Кроме того, МВД выдано новые ведомственные нормативно-правовые акты, предусматривающие стандарты медико-санитарного обеспечения заключенных.

В частности, Правилами внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания определено, что каждое лицо в период пребывания в ИТТ проходит первичный медицинский осмотр и обязательное медицинское обследование, включающее общий врачебный осмотр, рентгено-флюорографическое обследование, а при необходимости – лабораторное обследование и другие виды исследований. В случае выявления у граждан заболевания активной формой туберкулеза они направляются для лечения в территориальные противотуберкулезные учреждения, где находятся под охраной работников милиции. Региональными управлениями органов внутренних дел и здравоохранения в областных территориальных противотуберкулезных медицинских учреждениях создано и оборудовано 112 специальных палат на 433 места для лечения таких больных.

В целом за последних полтора года к дисциплинарной ответственности привлечены почти 2 тысячи работников органов внутренних дел, которые нарушили конституционные права задержанных и взятых под стражу лиц, не обеспечили соблюдения определенных законодательством сроков, режима, условий содержания и предоставления качественной медицинской помощи.

Омбудсман расценивает принятые меры как конкретные шаги в решении актуальной проблемы обеспечения прав заключенных, больных туберкулезом.