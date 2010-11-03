Проблема вакцин должна быть решена за две недели - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал поручение профильным ведомствам через две недели решить проблему наличия вакцин в медицинских учреждениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

«Предупреждаю, мы будем проверять наличие вакцин и эффективность работы учреждений здравоохранения по вакцинации населения», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, необходимо проверить весь перечень имеющихся вакцин в медицинских учреждениях перед сезонной эпидемией группа.

Как сказал Н.АЗАРОВ, в большинстве случаев ситуация является удовлетворительной, «однако в отдельных случаях выявлено отсутствие необходимого количества лекарственных средств. Это недопустимая ситуация. Даю две недели, чтобы эта проблема была полностью решена».

По его словам, ответственность за эту работу лежит персонально на председателях соответствующих областных государственных администраций и министре здравоохранения.

Кроме того, отметил он, Министерство финансов и финансовые институты на местах должны в случае необходимости выделить необходимые средства для закупки вакцины.