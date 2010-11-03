Украинцы должны знать все о вакцинации

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает необходимость усилить информирование населения относительно необходимости вакцинации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

«В Украине крайне медленно проходит вакцинация населения, в том числе из-за недостаточного уровня разъяснительной работы», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, проведение информационной кампании - обязанность всех медицинских учреждений, ученых, Академии медицинских наук и институтов. По словам Н.АЗАРОВА, необходимо организовать тщательную работу по проверке и качества вакцин и их соответствия действующим мировым стандартам.

«Необходимо информировать граждан Украины, что, к сожалению, единичные случаи осложнений возможны, однако это не должно останавливать процесс иммунизации населения. Благодаря иммунизации населения в Советском Союзе в короткие сроки были остановлены опасные болезни», - заявил Н.АЗАРОВ. Он сказал, что во время Великой Отечественной войны на оккупированной Германией Украине запрещалась вакцинация, чтобы ослабить здоровье населения.