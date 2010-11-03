В Киеве открыли центр развития для детей с синдромом Дауна, передает корреспондент УНИАН.

"Открытие первого в Украине центра раннего развития для детей с синдромом Дауна позволит 520 маленьким украинским получить шанс на полноценное будущее, - заявил на церемонии открытия президент ВБО "Даун синдром" Сергей Курьянов, - поскольку наши дети особенные, они больше обычных малышей нуждаются обучения со специалистами (логопедами, дефектологами, психологами и педагогами) с самого детства ".

Центр будет предоставлять услуги детям от рождения до обычно 10 лет. Сейчас здесь работать коррекционные педагоги, логопед, арт-терапевт, психолог и музыкальный терапевт.

"Мы внедряем групповые и индивидуальные программы, информационную и психологическую поддержку семей, семинары и тренинги для специалистов, работу родительского клуба. Посещать специальные занятия смогут не только маленькие киевляне. Мы начинаем комплексную диагностику и консультирование детей из других регионов. Мы уверены, что для родителей и специалистов Центр станет методическим центром. Наши партнеры из Международного фонда содействия образованию людей с синдромом Дауна (DSEI) согласны обеспечить нас самыми современными методиками и материалами научных исследований", - сказал Сергей Курьянов.

Все услуги Центра предоставляются бесплатно. Пока все деньги на эти программы поступают только из благотворительных пожертвований и некоммерческих грантов.

«Это помещение еще полгода назад было непригодно для детей, - рассказала директор Центра по программам Татьяна Михайленко, - стены были в плесени, потолок протекал. А сейчас в наших программах уже записано 52 семьи и сегодня у нас своеобразный «День знаний».

Дать детям эти знания, помочь родителям подготовить их к садику и школе, помочь людям с синдромом Дауна стать полноценными членами общества - вот основная цель Центра раннего развития.

ВБО «Даун Синдром» активно поддерживает идею инклюзивного образования и хорошо понимает важность программ раннего вмешательства для детей с синдромом Дауна. Невозможно построить дом, не заложив надежный фундамент. Для наших детей таким фундаментом является раннее развитие, на что и будут направлены основную работу Центра.

СПРАВКА УНИАН. Согласно официальной статистике в Украине ежегодно рождается более 400 детей с синдромом Дауна (в 2009 году - 409 детей). Все они могут стать полноценными членами нашего общества, при условии предоставления необходимой психолого-педагогической и медицинской поддержки. В мире уже давно существует хорошо разработанная модель сопровождения таких детей и их семей. В Украине пока отсутствует любая системная модель поддержки и профессиональной помощи людям с синдромом Дауна и их семьям. Такое положение вещей приводит к отказу от детей в родильных домах (в 2008 году в домах ребенка оказалось 263, а в 2009 году - 253 ребенка с синдромом Дауна).

Медики и педагоги часто руководствуются устаревшими или поверхностными данными. ВБО «Даун Синдром» сотрудничает с самыми международными фондами, например, Down Syndrom Education International (www.downsed.org), Благотворительным фондом "Даунсайд Ап" (www.downsideup.org), что позволит нам использовать в Центре прогрессивные методики обучения и распространять этот опыт среди родителей и украинских специалистов.

Всеукраинская благотворительная организация "Даун Синдром» (www.downsyndrome.org.ua) основана в 2003 году родителями детей с синдромом Дауна. На данный момент ВБО "Даун Синдром" объединяет более 520 семей из всех уголков Украины. Главная цель организации - оказание помощи людям с синдромом Дауна и другими генетическими особенностями, их семьям, поддержка людей в реализации их права на полноценную жизнь.

В октябре 2010 года ВБО "Даун Синдром" принят в члены Европейской Ассоциации Даун Синдром (European Down Syndrome Association, www.edsa.eu)

За дополнительной информацией обращаться: Татьяна Михайленко, директор программ Центра раннего развития Всеукраинской благотворительной организации "Даун Синдром" моб. 066487 57 03, электронная почта: mikhailenko@downsyndrome.org.ua